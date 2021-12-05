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В России и мире

В Кремле прокомментировали спор Путина и Сокурова

10.12.2021 18:42|ПсковКомментариев: 0

Причиной жесткого ответа Владимира Путина Александру Сокурову стали неосторожные слова режиссера на деликатную тему. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал их полемику во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), передает в пятницу, 10 декабря, «Российская газета».

Накануне глава государства жестко раскритиковал Сокурова, который предложил подумать над конструкцией России и отпустить всех, кто хотел бы «начинать жить своей жизнью». Путин призвал не толкать страну к опасной черте и с осторожностью рассуждать на предмет территориальных претензий внутри страны, в том числе между субъектами РФ.

«Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы», - пояснил Дмитрий Песков, добавив, что Владимир Путин не терпит таких разговоров.

Как отмечает «Лента.ру», разговор, о котором идет речь, состоялся в четверг, 9 декабря, на заседании СПЧ, проходившем в формате видеоконференции. Режиссер во время своего выступления указал на ряд проблем, связанных с устройством России и, в частности, предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны. Владимир Путин назвал речь Сокурова манифестом и попросил его проверять озвучиваемые данные, так как поверхностно говорить на указанную тему на всю страну непозволительно даже ему. «Уверяю вас, это опасные игрушки. Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия? Вы хотите превратить нас в Московию?» — спросил он. Затем Александр Сокуров заявил, что предлагает лишь подумать о заявленных проблемах. Владимир Путин подчеркнул, что никто не против этого, однако перед тем как все это сказать, надо было хорошо подумать.

Как передают российские СМИ, Александр Сокуров признался, что пожалел о вступлении в полемику с президентом. Режиссер сообщил, что огорчен и теперь считает, что ему не стоило выступать, так как получившийся спор вызвал лишь раздражение. «Мы там выступаем в надежде на то, что мы будем понятыми. Другой цели у меня по крайней мере не было», — пояснил он. Кинематографист отметил, что сказал далеко не все, что мог бы. Он также не стал воспринимать как призыв к действию предложение Путина встретиться лично. «Я должен пойти в гости к президенту? Вы считаете, что это серьезно? Вы же журналисты, у вас должно быть чувство юмора. Давайте отнесемся к этому как к новогодней шутке», — предложил кинорежиссер.

Фото: kremlin.ru

Источник: Псковская Лента Новостей
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