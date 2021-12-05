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Муратов сообщил о передаче Нобелевской премии на поддержку больных и независимой журналистики

Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил, что направит полученную награду на помощь больным и на поддержку независимой журналистики. Заявление он сделал в пятницу, 10 декабря, выступая в Осло с нобелевской лекцией на церемонии награждения, передает ТАСС.

«Мы, конечно, понимаем: эта премия - всему профессиональному сообществу настоящих журналистов. Мои коллеги разоблачали отмывочные технологии и вернули в бюджет миллиарды украденных рублей, вскрывали офшоры, останавливали вырубки сибирских лесов. Государство в результате поддержало усилия "Новой газеты", "Эха Москвы", "Дождя" (признан в РФ СМИ-иноагентом) и других коллег по лечению детей, больных редкими заболеваниями, для которых нужны самые дорогие лекарства в мире», - сказал Дмитрий Муратов.

«Я, кстати, надеюсь, что представители фарминдустрии, от которых зависят судьбы детей и молодых взрослых с орфанными заболеваниями (в том числе со спинально-мышечной атрофией), сядут с нами за круглый стол», - добавил он. «Может они сделают более доступной раннюю диагностику - скрининг или богатый мир найдет деньги на несколько десятков тысяч мальчиков и девочек, в которых пока еще есть жизнь». «Мы эту премию передаем на помощь больным людям и поддержку независимой журналистики», - сообщил Муратов.

Денежная составляющая Нобелевской премии в каждой номинации в этом году равна 10 млн крон ($1,1 млн по нынешнему курсу).

Как сообщалось ранее, в октябре Нобелевский комитет объявил о присуждении Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе премии мира за «их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира». Вручение премии всегда проходит в Осло 10 декабря - в годовщину смерти Нобеля. В прошлом году церемония из-за пандемии коронавируса состоялась в онлайн-формате.

Дмитрий Муратов - первый россиянин, ставший лауреатом Нобелевской премии мира. Ранее эту премию получил Михаил Горбачев в 1990 году.

Отметим, Дмитрий Муратов неоднократно становился гостем эфиров на радио «Эхо Москвы» в Пскове и спикером на круглом столе в Общественном пресс-центре ПЛН.