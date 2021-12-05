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В России и мире

В Госдуме предложили арестовывать автомобили лихачей

10.12.2021 19:55|ПсковКомментариев: 0

Депутат Государственной думы России Адальби Шхагошев рассказал, что законопроект об ужесточении наказания для лихачей сначала будет обсуждаться с экспертами и представителями правоохранительных органов. Вноситься он будет, скорее всего, в следующем году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам парламентария, инициатива предусматривает арест автомобиля лихача на три месяца, если сумма его штрафов за месяц превысит 150 тыс. рублей.

По словам соавтора инициативы, законопроект будет обсуждаться на экспертных площадках, утвержденных «Единой Россией», в том числе на координационном совете и на экспертном совете. После этого предложение будет вынесено на рассмотрение.

«Будем на наших площадках обсуждать инициативы с приглашенными экспертами, общественниками и представителями правоохранительных органов», — заявил Шхагошев.

Как отмечает «Газета.ру», ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в декабре парламентарии собираются рассмотреть решение проблемы хулиганства на дорогах.

Источник: Псковская Лента Новостей
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