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В Минстрое объяснили меры по контролю за рынком аренды жилья

Разрабатываемую в России Государственную информационную систему (ГИС) создают для повышения прозрачности рынка аренды, обеспечения защиты прав как арендодателей, так и арендаторов, безопасности и сохранности инвестиций. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минстроя.

Уточняется, что платформа с момента создания будет на 100 процентов принадлежать государству. Для создания и эксплуатации системы планируется привлечь частного инвестора, чтобы не вкладывать бюджетные средства в ее создание. Оператором будет Минстрой.

Как отмечает «Лента.ру», ранее Минстрой разработал законопроект о создании ГИС, в которой арендодатели будут обязаны зарегистрироваться и указывать информацию о сроках договора по сдаче квартир в аренду, а также размере оплаты. В противном случае граждан предлагается штрафовать на сумму до 5 тысяч рублей, а компании на сумму до 50 тысяч рублей. Таким образом ведомство хочет обелить эту деятельность, так как налоговые органы ежегодно недополучают от участников рынка аренды порядка 162 миллиардов рублей.

О разработке информационной системы аренды жилья сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Позже появилась информация, что Минстрой готовит законопроект и информационную систему для учета договоров аренды частного жилья и передачи в налоговую инспекцию сведений о доходах арендодателей.