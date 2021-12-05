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Зеленский не исключил референдума по Донбассу и переговоров с Путиным

Вопрос по Донбассу может быть вынесен на референдум в Украине, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Он также не исключил вариант создания отдельного формата, который бы предусматривал прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны»,— сказал Зеленский в интервью каналу 1+1. Он добавил, что не исключает «отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ».

Из слов Владимира Зеленского неясно, какой вопрос по Донбассу имеется в виду. Как отмечает «Коммерсант», идея создания свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях была одной из пяти инициатив, вынесенных в 2020 году украинским президентом на всенародный необязывающий опрос. Разница между «да» и «нет» по этому вопросу оказалась в пределах статистической погрешности.

В апреле текущего года Владимир Зеленский подписал закон, определяющий порядок проведения референдумов в стране; вопросы, направленные на нарушение территориальной целостности Украины, не допускаются. Украинский президент уже оглашал идею референдума об урегулировании ситуации на Донбассе на случай, «если не сработает другой план».