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СК возбудил дело после гибели 6-летнего мальчика в стоматологии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка, погибшего в одной из петербургских стоматологических клиник. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, медики приняли решение погрузить мальчика в общий наркоз во время лечения зубов. Это было сделано с согласия родителей.

Ребенка обследовали, никаких отклонений в развитии не нашли и решили дать ему общий наркоз.

Практически сразу у ребенка произошла остановка дыхания. Реанимационные мероприятия оказались безуспешными.

Как уточнили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ, уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По информации телеканал, одной из возможных причин гибели шестилетнего ребенка могла стать неверно рассчитанная доза препаратов для наркоза.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.