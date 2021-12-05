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Подросткам-участникам испытаний вакцины «Спутник М» выплатят по 15 тысяч рублей

11.12.2021 22:18|ПсковКомментариев: 2

Добровольцы, которые примут участие в испытаниях вакцины «Спутник М» против COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет, могут получить 15 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три медучреждения, на базе которых проводятся исследования.

С начала ноября в Москве идет третья фаза клинического исследования вакцины, предполагается, что в ней примут участие 3 тысячи подростков. Исследование проходит на базе 12 медицинских учреждений, среди них десять детских поликлиник и две больницы, все медорганизации подведомственны департаменту здравоохранения Москвы.

Для того чтобы получить денежные средства, подросток должен получить два компонента вакцины и в дальнейшем пять раз сдать кровь на иммуногенность (способность вакцины вызывать иммунитет, например вырабатывать антитела - ред.).

Как рассказала одна из сотрудниц медучреждения, до того как подросток будет допущен до исследований, он должен сдать кровь на антитела к вирусу, если антитела найдут, он не будет допущен до исследований. Если антител нет, ему следует пройти ряд других анализов, в том числе клинический, биохимический анализ крови, сдать ПЦР-тест и мочу. Если все анализы будут «в норме», несовершеннолетнего пригласят на первую вакцинацию, рассказали в одном из учреждений.

Другой источник пояснил, что наблюдение за ребенком проводится в течение года. В это время подросток будет вести дневник вакцинируемого, кроме того, врачи с помощью телемедицинских технологий будут следить за состоянием ребенка удаленно. Всего потребуется посетить медучреждение 4–5 раз для сдачи анализов, добавляют в одном из учреждений.

Источник, близкий к Минздраву, назвал выплату 15 тысяч рублей «компенсацией за неудобства», добавив, что аналогичная практика применялась во время исследований «Спутника V». «Это в том числе компенсация расходов на проезд, так как человек должен дополнительно приезжать для сдачи анализов», — пояснил он.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы подтвердили факт того, что участники испытаний вакцины «Спутник М» смогут получить денежную компенсацию в размере 15 тысяч рублей. Однако речь идет о выплате такой компенсации только 500 участникам из 3 тысяч, которым дополнительно будет предложено сдать анализ крови на иммуногенность на 1-й, 28-й, 42-й, 90-й и 180-й день исследований. «Вакцинированным добровольцам, сдавшим кровь на иммуногенность, будет выплачена денежная компенсация в размере 15 тысяч рублей, также 15 тысяч рублей выплатят всем участникам, получившим плацебо», — сообщили в ДЗМ в ответ на запрос.

Вакцина «Спутник М», разработанная Центром имени Гамалеи и предназначенная для защиты от COVID-19 подростков в возрасте 12–17 лет, была зарегистрирована в конце ноября. До этого она прошла смешанную первую и вторую фазу исследований также на базе московских больниц.

Дозировка вакцины для подростков была снижена в пять раз в сравнении со «взрослым» «Спутником», но вакцинация «Спутником М» проводится также в два этапа. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, первые партии препарата уже готовы и сейчас проходят контроль качества, также он заявил, что вакцинация подростков начнется до конца 2021 года.

Теги: #вакцинация #подростки #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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