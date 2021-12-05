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Влюбленную пару в Петербурге облили кислотой, девушку ввели в медикаментозный сон

24-летний безработный житель Твери облил кислотой 16-летнюю девушку и ее 18-летнего молодого человека в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел вечером 10 декабря неподалеку от дома №86 на набережной канала Грибоедова, пишет «Фонтанка». Жидкость обожгла девушке лицо, шею, глаза, волосы и руки. Юноша получил ожоги лба, кисти и предплечья.

Пострадавших госпитализировали. Девушку ввели в медикаментозный сон.

Подозреваемого задержали на Московском проспекте спустя несколько часов после нападения. По данному факту проводится проверка.