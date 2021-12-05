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ВОЗ назвала омикрон-штамм коронавируса менее опасным, чем «дельта»

Новый штамм коронавируса «омикрон» может быть менее уязвимым для вакцин, но его опасность ниже, чем у штамма «дельта». Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

«На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против "омикрон". Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль белка штамма "омикрон" позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта», - цитирует РИА Новости заявление ВОЗ.

Предварительные данные указывают на то, что новый штамм менее опасен, так как в большинстве выявленных случаев заболевание протекало без симптомов, либо они были не тяжелые, подчеркнули в ВОЗ.

Штамм «омикрон» выявили уже в 63 странах. По скорости распространения он может превзойти «дельту», но с чем это связано, ясности пока нет, уточнили в ВОЗ.