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У крыльца серпуховского монастыря взорвали бомбу, пострадали 10 человек

Воспитанник приходской гимназии в Серпухове взорвал самодельное устройство у крыльца здания, рассказал благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан.

Фото: РИА Новости

«Дверь была закрыта, и человек совершил взрыв непосредственно около двери, у крыльца. <...> Ребенок, который был недалеко — он подходил к гимназии – пострадал, у него легкое ранение ноги, — приводит его слова РИА Новости.

По словам Игоря Чабана, нападавший погиб. Травмы получили десять человек, ранее сообщалось о семи пострадавших. Детей и персонал эвакуировали, детей забрали родители.

По предварительным данным СК, взрыв устроил 18-летний воспитанник учебного заведения, расположенного во владениях Введенского женского монастыря.

В течение дня поступала разная информация о судьбе молодого человека: источник в спасательных службах утверждал, что его госпитализировали, тогда как в Московском патриархате сообщили, что он скончался от травм. В СМИ тоже была информация, что он умер от потери крови.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.