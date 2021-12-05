У крыльца серпуховского монастыря взорвали бомбу, пострадали 10 человек

Воспитанник приходской гимназии в Серпухове взорвал самодельное устройство у крыльца здания, рассказал благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан.
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По словам Игоря Чабана, нападавший погиб. Травмы получили десять человек, ранее сообщалось о семи пострадавших. Детей и персонал эвакуировали, детей забрали родители.
По предварительным данным СК, взрыв устроил 18-летний воспитанник учебного заведения, расположенного во владениях Введенского женского монастыря.
В течение дня поступала разная информация о судьбе молодого человека: источник в спасательных службах утверждал, что его госпитализировали, тогда как в Московском патриархате сообщили, что он скончался от травм. В СМИ тоже была информация, что он умер от потери крови.
Следователи возбудили уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.