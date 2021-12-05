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В России и мире

Регионы назвали свои условия для введения QR-кодов

14.12.2021 08:00|ПсковКомментариев: 0

Регионов, которые готовы поддержать законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест только с учетом высказанных ими замечаний, немного. Источники в аппарате комитета Госдумы по безопасности рассказали, что на сегодня это три субъекта — Чукотка, Алтайский край и Республика Коми, предложения которых отчасти перекликаются с поправками, которые в понедельник, 13 декабря, представила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Предусмотреть возможность получения гражданами QR-кода не только в случае наличия профилактической прививки, наличия медицинских противопоказаний к проведению такой прививки, либо подтверждения, что гражданин перенес заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией, но и в случае наличия антител, при предъявлении документов о результатах исследования на антитела», — говорится в отзыве заксобрания Чукотского автономного округа, который имеется в распоряжении «Известий».

Также в документе отмечается, что гражданам необходимо предоставить возможность посещения массовых и других мероприятий, организаций культуры, общественного питания, розничной торговли и иных объектов при предъявлении документа об отрицательном тесте на COVID-19.

Созвучные предложения содержатся и в отзыве заксобрания Алтайского края, депутаты которого помимо этого предлагают переименовать QR-коды в «сертификаты здоровья», установить федеральный перечень объектов, для посещения которых будут необходимы цифровые пропуска, а также урегулировать вопрос о том, чтобы проверка кодов в России происходила без предъявления документов, удостоверяющих личность.

«Ни одного отрицательного отзыва не поступало. Большая часть — положительная и без каких-либо условий и замечаний», — пояснили «Известиям» в аппарате комитета по безопасности Госдумы.

Также там отметили, что срок сбора всех отзывов истекает 14 декабря, а первое чтение законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест пройдет 16 декабря. После чего Госдума вновь запросит отзывы регионов для рассмотрения документа ко второму чтению.

Теги: #коронавирус #QR-код
Источник: Псковская Лента Новостей
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