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В Центре Гамалеи раскрыли детали разработки химиотерапии от COVID

Сейчас подан первый патент на формулу вещества, которое будет активно подавлять РНК-полимеразу коронавируса, сообщили в Центре им. Н.Ф. Гамалеи. Это соединение может лечь в основу будущего препарата от COVID-19.

Для создания будущего лекарственного средства будет применяться молекулярный докинг. Это метод молекулярного моделирования, позволяющий предсказать наиболее выгодную для образования устойчивого связывания с мишенью (часть коронавируса) ориентацию и конформацию молекулы. Конформация — это пространственное расположение атомов в молекуле определенной конфигурации. И это расположение можно менять. Таким образом ученые добиваются того, чтобы лекарство оптимально подходило к мишени, как ключ к замку, пишет газета «Известия».

Чтобы выбрать нужную молекулу, специалисты перебрали полмиллиона соединений.

«Сейчас мы отобрали 25–30, которые проходят целенаправленную модификацию, чтобы из них потом отобрать два-три, а может, и одно, которое бы с высокой эффективностью связывалось с определенной нами мишенью, подавляя на пять порядков размножение вируса в культуре клеток. Если это получится, то есть надежда, что когда мы дойдем до человека, то мы хотя бы три-четыре порядка такой подавляющей активности сохраним», — сказал директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.