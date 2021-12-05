В России и мире

Глава Роспотребнадзора назвала пугающей скорость распространения «омикрона»

Темпы распространения в мире штамма коронавируса «омикрон» вызывают опасения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на "омикрон", то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — приводит ее слова РИА Новости.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России зарегистрировали 25 пациентов с «омикроном». Попова, в свою очередь, не исключила последовательного распространения этого варианта в стране.

Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток, и предположительно изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут, в том числе, переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.