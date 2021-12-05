Минтруд заявил об отсутствии планов вводить ежегодные новогодние выплаты пенсионерам

Планов по введению ежегодной новогодней выплаты пенсионерам пока нет, заявил глава Минтруда России Антон Котяков.
«На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было», — приводит слова Котякова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что комитет Госдумы соцполитике подготовил законопроект об организации ежегодных предновогодних выплат пенсионерам. Авторы инициативы предлагают установить указанную выплату в размере получаемой на тот момент пенсии. В экономическом обосновании отмечается, что источником должен стать федеральный бюджет.
Как рассказал замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков, в федерации вопрос не обсуждали, но выплаты для пенсионеров к Новому году, если их потянет бюджет, — «вещь хорошая». Он также обратил внимание, что выплаты — это вещь эпизодическая, а основа благосостояния пенсионеров — нормальная пенсия.