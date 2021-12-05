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Комнату бывшего общежития опечатали вместе с пенсионеркой

В городе Бийске Алтайского края была опечатана комната в экс-общежитии Федеральной службы исполнения наказаний, в тот момент там проживала пенсионерка. Об этом сообщает «Газета.ру». Данную жилплощадь пожилая женщина занимает, потому что ранее работала во ФСИН свыше 30 лет.

Пенсионерка Галина Иванова и ее семья получили комнату в общежитии, расположенном на улице Огородной. Вместе с мужем женщину поставили в очередь за новой недвижимостью. Тем не менее, находясь среди очередников, Иванова так и не дождалась квартиры.

Как отмечает «Бийское телевидение», в бывшем общежитии представительница старшего поколения вынуждена спать в одежде на полу около батареи. Спать на полу она стала после инсульта из-за страха упасть с кровати.

Комната находится в аварийном состоянии, нет света и текут перекрытия.

В аварийном здании всего 11 квартир, девять из них уже опечатали.