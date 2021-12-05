Россия официально вышла из Договора по открытому небу

Россия 18 декабря прекращает участие в Договоре по открытому небу. Москва приняла решение после выхода США из соглашения в 2020 году.
Договор по открытому небу (ДОН) был подписан в 1992 году, его ратифицировали 32 страны.
Документ предусматривает проведение наблюдательных полетов над территорией других стран для аэрофотосъемки.
Как отмечает «Коммерсант», США вышли из Договора в ноябре 2020 года. 45-й президент Дональд Трамп утверждал, что Россия не соблюдает условия соглашения. Президент России Владимир Путин денонсировал соглашение в июне 2020 года.