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Россия официально вышла из Договора по открытому небу

Россия 18 декабря прекращает участие в Договоре по открытому небу. Москва приняла решение после выхода США из соглашения в 2020 году.

Договор по открытому небу (ДОН) был подписан в 1992 году, его ратифицировали 32 страны.

Документ предусматривает проведение наблюдательных полетов над территорией других стран для аэрофотосъемки.

Как отмечает «Коммерсант», США вышли из Договора в ноябре 2020 года. 45-й президент Дональд Трамп утверждал, что Россия не соблюдает условия соглашения. Президент России Владимир Путин денонсировал соглашение в июне 2020 года.