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Россиянка взяла в кредит больше двух миллионов рублей и отдала их альфонсу

Россиянка взяла в кредит больше двух миллионов рублей и отдала их альфонсу. Об этом сообщил Telegram-канал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

47-летняя женщина из Жуковского познакомилась в интернете с мужчиной на год старше, у них начался виртуальный роман. Кавалер рассказал россиянке о своей якобы непростой судьбе: после ДТП со смертельным исходом он попал в тюрьму. Чтобы наладить жизнь после освобождения, ему требовались деньги. Он решил занять их у своей избранницы.

«Несколькими переводами женщина перечислила ему более 2,2 миллиона рублей, взятые ею в кредит, после чего злоумышленник перестал выходить на связь», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как отмечает «Лента.ру», россиянка заявила в полицию. Вскоре альфонса нашли и задержали в городе Куровское Новосельского района Подмосковья. Выяснилось, что он все выдумал. Возбуждено уголовное дело.