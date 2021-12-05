В России и мире

Белоруссия допустила размещение у себя ядерного оружия

Белоруссия рассматривает возможность размещения ядерного оружия на своей территории в случае угрозы со стороны НАТО, заявил глава белорусского МИДа Владимир Макей. Александр Лукашенко говорил, что может предложить России вернуть ядерное оружие в Белоруссию, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше.

Владимир Макей подтвердил, что Минск не исключает размещение ядерного оружия. «То, о чем заявил президент Лукашенко... это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши»,— сообщил министр в интервью RT Arabiya (цитата по RT).

Как отмечает «Коммерсант», генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Германия откажется держать на своей территории ядерное оружие, то его переместят в другие европейские страны, в том числе расположенные восточнее Германии. Комментируя его слова, Лукашенко сказал, что в случае таких шагов со стороны НАТО Белоруссия разместит у себя «такое ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно». По его словам, планы НАТО в регионе неприемлемы не только для Белоруссии, но и для России.