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В Лондоне объявили чрезвычайное положение

Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения штаммом «омикрон» COVID-19, из-за чего больницы города могут оказаться переполнены пациентами в самое ближайшее время. Об этом сообщает Sky News.

«После консультаций со специалистами я принял решение объявить сегодня чрезвычайное положение», — заявил Хан.

Он подчеркнул, что в столице Великобритании в последние дни «наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных коронавирусом».

На фоне этого, в Лондоне на Парламентской площади происходят акции протеста против коронавирусных ограничений, отмечает «Газета.ру». Участники демонстрации требуют отменить паспорта о вакцинации и обязательное ношение масок в общественных местах. Сотрудники правоохранительных органов применяют против них дубинки.

Ранее главный санитарный врач Великобритании профессор Крис Уитти заявил, что штамм коронавируса «омикрон» быстро достигнет пика распространения, но и также быстро пойдет на спад.