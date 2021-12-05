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В ВОЗ сообщили подробности сертификации вакцины «Спутник V»

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продолжают оценивать техническое досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

«Мы все еще оцениваем техническое досье на вакцину «Спутник V» и ждем дополнительной информации. Процесс продолжается», — сообщила она в беседе с RT.

Харрис также отметила, что организация зарегистрировала вакцины от коронавируса не только западного производства.

«На деле мы также лицензировали вакцины из Китая и Индии. Для некоторых вакцин, в том числе из стран, так сказать, традиционного Запада, этот процесс занимает длительное время», — сказала она.

Ранее в ВОЗ заявили, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена в I квартале 2022 года.