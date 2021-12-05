В России и мире

Врач назвал пациентов, которые тяжелее всего переносят COVID-19

Хуже всего восстанавливаются пациенты, которых пришлось подключать к аппарату ЭКМО, рассказал замглавврача по анестезиологии и реаниматологии городской клинической больницы №52 в Москве Сергей Царенко.

По его словам, у таких больных наблюдается крайняя степень заболевания, выживают два человека из десяти. Кроме того, эти пациенты хуже восстанавливаются.

«Больные долго лежащие, и в общем, это не приговор», - сказал врач в эфире телеканала «Россия-1».

Сейчас средний возраст пациента на ЭКМО составляет 42,5 года, самому молодому зараженному в реанимации 52-ой больницы 28 лет - это мужчина с тяжелым поражением легких.

Также врачи больницы №52 рассказали, что максимально пациент провел в реанимации 120 дней. После этого он еще месяц лечился в отделении, а после выписки еще долго проходил реабилитационные мероприятия, пишет «Российская газета».

Медики отметили, что некоторые пациенты сталкиваются с серьезными последствиями коронавируса - среди них есть те, кто потерял зрение или слух. У некоторых после болезни не восстанавливается обоняние, а также следствием COVID-19 может стать облысение.