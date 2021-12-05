В России и мире

Попова о штрафах за отказ от вакцинации: Россия изучает опыт других стран

Россия изучает опыт введения в разных странах штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса. Однако нужно посмотреть, насколько он эффективный и применимый, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на телеканале «Россия-1».

«Мы изучаем опыт (штрафов за отказ от вакцинации против ковида - ред.) разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», - цитирует Попову ТАСС.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В стране зарегистрировано уже пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак», «Спутник Лайт» и «Эпиваккорона-Н».

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 274,2 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 214 790 случаев заражения, выздоровел 8 984 921 человек, умерли 297 203.