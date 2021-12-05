В России и мире

Путин назвал число предотвращенных в России за год терактов

32 теракта предотвратили в России за 11 месяцев уходящего года, сообщил президент Владимир Путин.

«За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи... Удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы. За 11 прошедших лет предотвращено более двухсот терактов, а количество преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно», - сказал Путин в видеообращении с поздравлением работников органов безопасности, которое размещено на сайте телеканала «Звезда».

Как отметил глава государства, подавляющее большинство подобных преступлений предотвращается на стадии подготовки. По его словам, необходимо и в дальнейшем эффективно действовать в данной сфере, ликвидируя ячейки международных террористических группировок.

Еще одной из приоритетных задач президент назвал продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, защиту госрубежей и борьбу с экстремизмом, проявляющимся в том числе в виде ксенофобии, социальной и религиозной вражды. «В комплексном обеспечении безопасности нашей страны возрастает роль внешней разведки... Отмечу также грамотную и четкую работу сотрудников ФСО и Главного управления специальных программ», - добавил лидер РФ.

Путин отметил, что государство и население страны делают все необходимое для продуктивной работы специальных служб России, и рекомендовал использовать этот потенциал по-максимуму. Он выразил уверенность, что в будущем сотрудники безопасности продолжат работать на совесть, и поблагодарил их за верность долгу и присяге.