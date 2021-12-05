В России и мире

Россияне стали реже совершать преступления под наркотиками и алкоголем

Статистические данные об уровне преступности в России за 11 месяцев текущего года подготовили в МВД РФ. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ведомство.

Согласно полученным данным, в стране на 8% снизилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. На 9,2% россияне стали меньше нарушать закон под воздействием наркотиков.

Также на 15,4% сократилась детская и подростковая преступность, безопаснее стало в общественных местах — на 7,4% меньше уличных преступлений.

В МВД указали на сокращение числа убийств на 5,7%, на 16,5% разбоев и 18,6% грабежей.

Эти данные свидетельствуют о стабильной оперативной обстановке в стране, подытожили в ведомстве.