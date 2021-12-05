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ВОЗ выразила обеспокоенность нехваткой кадров в здравоохранении

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена тем, что из медицины уходит много профессионалов из-за тяжелых условий труда во время пандемии COVID-19 и из-за отсутствия должной поддержки. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, обративший внимание на усугубляющуюся в мире проблему нехватки врачей и медсестер.

«Мы обеспокоены тем, что многие профессионалы покидают систему. Многие страны, включая государства с высокими доходами, теряют своих специалистов здравоохранения, и это происходит из-за ковида», - цитирует его ТАСС. Врачи и медсестры «работают день и ночь вот уже более двух лет, и многие из них перегорели, не получая признательности за свой труд».

Глава ВОЗ напомнил, что на начальном этапе пандемии выражалось «много поддержки» медицинским работникам. «Однако это должно воплотиться в действиях: правительства должны оказать помощь в улучшении условий их труда в плане оплаты, профессиональной подготовки и оказания иной поддержки», - подчеркнул Гебрейесус.

По его словам, серьезная нехватка специалистов-медиков (8 млн человек) наблюдалась «еще до ковида». Сейчас эта ситуация даже усугубляется, констатировал он.