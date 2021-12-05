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В Госдуме предложили штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил штрафовать футболистов не только за плохую игру в командах Российской премьер-лиги (РФПЛ), но и за неудовлетворительные показатели в сборной, соответствующее письмо он планирует направить министру спорта РФ Олегу Матыцину и главе Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламентария.

«В рамках парламентской деятельности депутат Султан Хамзаев выдвинул предложение о введении санкций в отношении тех футболистов, которые плохо играют в рамках сборной России. Зачастую футболистам такого уровня не хватает дополнительной мотивации», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что письмо с соответствующим предложением депутат Госдумы планирует направить министру спорта РФ Олегу Матыцину главе Российского футбольного союза Александру Дюкову в ближайшее время.

«Речь идет о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также жалобы фанатов. Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках того контракта, который был заключен в клубе. Целесообразность данного предложения – повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей", - приводит пресс-служба слова депутата.

Напомним, что Султан Хамзаев в 2016 году участвовал в выборах депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу в Псковской области.