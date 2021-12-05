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Мошенники придумали новый способ обмана пенсионеров

Мошенники стали активно внедрять новую практику обмана пенсионеров: они убеждают пожилых людей оформить «подписку» на диагностику и ремонт окон, батарей, бытовой техники по заоблачным ценам. Об этом пишет газета «Известия».

Стоимость их услуг может превышать сотни тысяч, был случай, когда смета составила 412 тысяч рублей. Работают аферисты, как правило, от имени фирм-однодневок, маскирующихся под известные компании.

«Практически все, что они предлагают заменить, в рабочем исправном состоянии. Далее составляют три разных сметы: дорогой, дешевый вариант и средний. Как правило, жертва выбирает или дешевый, или средний, но в момент подписания договора подсовывают дорогой, так как подпись потерпевший ставит на задней стороне листа и не видит, что подписывает. Цены в смете завышены в 3-8 раз!!! Чтобы было понятно, смета на 412 тысяч рублей за техобслуживание и замену уплотнителей 4-х окон! Учитывая то, что все эти окна можно заменить за 100-150 тысяч рублей!», — возмущается подобным бизнесом один из пользователей сайта reputation.ru.

Вернуть переплаченные деньги крайне проблематично, подчеркивают эксперты.