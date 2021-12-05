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Условия выхода на пенсию в 2022 году уточнили в Пенсионном фонде

23.12.2021 08:45|ПсковКомментариев: 0

Право на страховую пенсию в 2022 году будут иметь женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, — в 56,5 лет, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года — в 61,5 года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заместителя управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области Марина Тарасова.

Она напомнила, что для назначения страховой пенсии по старости необходимо одновременное соблюдение нескольких условий: достижение общеустановленного пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента.

Постепенное повышение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению, началось в 2019 году. Переходный период завершится в 2023 году. Для назначения пенсии по инвалидности возраст не имеет значения, так как она оформляется с момента установления инвалидности, напомнила представитель ПФР. 

«Что касается таких показателей как наличие необходимого стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента, то необходимо отметить, что ежегодно продолжительность стажа и величина индивидуального пенсионного коэффициента будет увеличиваться, пока не станет равным 15 и 30 соответственно», — отметила Тарасова.

Она пояснила, что если в 2021 году для получения права на страховую пенсию необходимо было иметь не менее 12 лет стажа и величина индивидуального пенсионного коэффициента должна была составлять не менее 21, то в следующем 2022 году — не менее 13 лет стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента 23.4.

В свою очередь, величина индивидуального пенсионного коэффициента напрямую зависит от суммы страховых взносов, перечисленных за сотрудника работодателем: чем выше официальная заработная плата, тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию, отметили в ПФР по Москве и Московской области.

Если пенсионных коэффициентов и стажа не будет хватать для возникновения права на пенсию, назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока требуемое количество не будет «заработано». Если по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, то вместо страховой пенсии гражданину будет назначена социальная. Узнать о количестве имеющихся пенсионных коэффициентов можно в личном кабинете на сайте ПФР или портале госуслуг, а также в мобильном приложении ПФР, напомнила представитель ведомства.

Теги: #пенсии #пенсионный фонд #пенсионеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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