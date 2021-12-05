В России и мире

TikTok стал самым посещаемым доменом этого года

Сервис обмена короткими видео TikTok в 2021 году стал самым посещаемым интернет-доменом в мире, опередив лидера прошлого года Google, который входит в холдинг Alphabet Inc. Об этом сообщает компания Cloudflare.

Как пишет «Интерфакс», TikTok впервые вышел на первое место 17 февраля, а с 10 августа стабильно обгоняет Google по числу посещений, отметили в блоге Cloudflare.

TikTok, принадлежащий китайской ByteDance Ltd., ранее сообщил, что число ежемесячно активных пользователей площадки превысило 1 миллиард.

Третье место в списке самых посещаемых доменов, включая сайты и приложения, уходящего года заняла соцсеть Facebook, четвертое — Microsoft, а пятое - Apple. В десятке лидеров также присутствуют Amazon, Netflix, YouTube, Twitter (SPB: TWTR) и WhatsApp.