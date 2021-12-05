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Журналистов покрывают серебром перед пресс-конференцией Путина

Участвующих в ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина журналистов обрабатывают частицами серебра. Об этом сообщила пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова в эфире телеканала «Россия 24».

Фото: пресс-служба Президента РФ

Прибор, который распыляет частицы серебра, абсолютно безопасен и даже полезен, приводит слова Елены Крыловой «Лента.ру». Также на пресс-конференции предусмотрели и другие меры безопасности: стулья расставили с расстоянием в полтора метра, в помещениях установили санитайзеры.

Вирусолог и главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, что соли серебра, argentum nitricum, входят в различные дезинфицирующие вещества. Также он предположил, что это вещество недорогое и украшения из него не сделать.

Как сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале, для участиям в мероприятии представителям СМИ необходимо было предоставить несколько ПЦР-тестов.

Напомним, ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит сегодня, 23 декабря, в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.