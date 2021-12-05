В России и мире

Путин не видит необходимости в принятии мер для наказания антиваксеров

Необходимости вводить меры преследования для тех, кто не желает вакцинироваться, в России нет. Такое мнение на пресс-конференции сегодня, 23 декабря, озвучил президент Владимир Путин.

«Сила действия равна силе противодействия, как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу найдется способ обойти это стремление надавить. Надо идти по другому пути, с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер (ограничительных — ред.)», - пояснил Путин.

По мнению президента, к ответственности нужно привлекать реальных нарушителей, а не добропорядочных граждан. «Например, сертификаты о вакцинации подделывают, уже 200 с лишним уголовных дел возбуждено, в основном, по двум статьям возбуждают — по подделке документов и по должностным преступлениям, по-моему, 270 дел уже. Вот здесь надо, да, бороться», - отметил глава государства.