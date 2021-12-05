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В России и мире

Путин назвал российский город, в котором хотел бы жить

23.12.2021 16:29|ПсковКомментариев: 0

Для постоянного проживания другим городам России президент Владимир Путин предпочел бы Санкт-Петербург. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции сегодня, 23 декабря.

Представитель СМИ обратилась к главе государства с просьбой назвать город, в котором он предпочел бы жить. При этом она попросила выбрать любой город, помимо Санкт-Петербурга и Москвы. 

Президент в ответ выразил недоумение по поводу того, что две российские столицы были исключены из перечня. «Это ведь тоже российские города, в одном из которых я родился (Владимир Путин родился в Санкт-Петербурге - ред.)», - заметил он. 

«У нас развиваются и большие, и малые города. И сейчас мы, в первую очередь, уделяем внимание развитию малых городов. Инфраструктура, связанность территории посредством железнодорожных путей, морского транспорта и так далее - это один из драйверов роста, в который мы планируем вложить колоссальные ресурсы», - сказал Путин. 

По его словам, для жизни он бы предпочел Северную столицу. При этом президент добавил, что в России «очень хорошо развивается» прибрежная зона, Краснодар и Крым. Также он упомянул планы по развитию восточного полигона страны. «Мне кажется, что у нас много очень красивых и достойных мест, где человек может чувствовать себя комфортно», - подчеркнул глава государства. 

Теги: #Путин #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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