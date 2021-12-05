Путин назвал российский город, в котором хотел бы жить

Для постоянного проживания другим городам России президент Владимир Путин предпочел бы Санкт-Петербург. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции сегодня, 23 декабря.
Представитель СМИ обратилась к главе государства с просьбой назвать город, в котором он предпочел бы жить. При этом она попросила выбрать любой город, помимо Санкт-Петербурга и Москвы.
Президент в ответ выразил недоумение по поводу того, что две российские столицы были исключены из перечня. «Это ведь тоже российские города, в одном из которых я родился (Владимир Путин родился в Санкт-Петербурге - ред.)», - заметил он.
По его словам, для жизни он бы предпочел Северную столицу. При этом президент добавил, что в России «очень хорошо развивается» прибрежная зона, Краснодар и Крым. Также он упомянул планы по развитию восточного полигона страны. «Мне кажется, что у нас много очень красивых и достойных мест, где человек может чувствовать себя комфортно», - подчеркнул глава государства.