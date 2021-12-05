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Владимир Путин: Люди должны почувствовать, что жизнь становится лучше

23.12.2021 17:16|ПсковКомментариев: 0

Нужно, чтобы люди почувствовали, что жизнь становится лучше. Об этом на пресс-конференции сегодня, 23 декабря, сказал президент России Владимир Путин. 

К главе государства обратился один из журналистов. Он спросил у Владимира Путина, что улучшит жизнь и положение людей в России. По мнению президента, этому поспособствует реализация планов и работа властей. 

«Обеспечение интересов пенсионеров. Вот о чем надо думать. Как мы скорректируем доходы пенсионеров в условиях повышенной инфляции? Вот на это надо настраивать все уровни власти: и наверху, и региональные, и муниципальные», - подчеркнул президент.

По словам главы государства, у России «грандиозные планы» по обеспечению достойного уровня и качества жизни людей, на что выделяются «колоссальные деньги». «Нужно, чтобы люди почувствовали, что жизнь становится лучше. Буду настраивать руководство всех уровней на работу в таком ключе, на обеспечение интересов граждан Российской Федерации», - заключил глава государства. 

Теги: #Путин #Россия #уровень жизни
Источник: Псковская Лента Новостей
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