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В Москве решили нанять собаку-робота для борьбы с захватчиками города

Госинспекция по недвижимости Москвы решила нанять собаку-робота для борьбы с самозахватом городских территорий. Устройство будет обходить улицы столицы, фиксировать на видео заданный маршрут и выявлять нарушителей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в мэрии Москвы.

Ориентироваться в пространстве робособаке позволяет встроенный GPS-модуль, а с помощью лидара — светового радара — она может замерять постройки и формировать вокруг себя точную трехмерную карту. Устройство также оснащено камерами, которые позволяют транслировать данные онлайн.

Создатели робопса отметили, что конструкция выполнена из безопасных для планеты материалов. Робот имитирует походку и движение обычных собак, может разгоняться до 11 километров в час и маневрировать.

«В ближайшее время робособака приступит к обучению — перемещению по заданным маршрутам и проведению фото- и видеофиксации, а в 2022 году пройдет апробацию в реальных городских условиях», — заявил глава Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. Тестировать устройство начнут в Центральном административном округе.

Как отмечает издание, в октябре специалисты спрогнозировали появление роботов-помощников в домах россиян. По оценкам специалистов в ближайшие десять лет появятся «высокоинтеллектуальные сервисные роботы»: пылесосы, кухонные автоматы, доставщики продуктов, охранники и даже роботы-партнеры для маленьких детей с функцией мониторинга состояний ребенка.