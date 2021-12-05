В России и мире

США отказали РФ в предложениях по нерасширению НАТО на восток

США и Россия ведут диалог на дипломатическом уровне и обсуждают предложения последней по гарантиям безопасности. Американские власти уже не готовы идти на некоторые условия Москвы: в частности, на соглашения о нерасширении НАТО на восток. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

«Мы работаем над дипломатическими переговорами. На некоторые предложения русских мы бы согласились, а на некоторые точно не согласились бы, (предложения) по НАТО — хороший пример», — отметила Псаки.

Как отмечает «Лента.ру», ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс никогда не давал обещаний не расширяться на восток, тем самым отвергнув обвинения президента России Владимира Путина в том, что западные страны «надули» Москву. По словам генсека НАТО, в учредительном договоре Североатлантического альянса указано, что любая страна может стать членом организации.