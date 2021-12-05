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Суд взыскал с Google более 7 миллиардов рублей за повторное неудаление информации

Суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление информации. В России суд впервые наложил оборотный штраф на IT-компанию.

«По делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 13.41 КоАП <...> Google LLC признан виновным... Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.

Из единой базы данных московских судов следует, что ранее эта часть статьи не применялась.

В компании заявили, что изучат решение суда и определят дальнейшие шаги.

Отметим, оборотный штраф — максимальное наказание по статье КоАП «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению». Прежде этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.

Ранее, без учета сегодняшнего решения, общая сумма штрафов Google возросла до 58 миллионов рублей. Их выписали за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в стране.