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Правительство выделило 5 млрд рублей на модернизацию «Почты России»

1195 почтовых отделений приведут в нормативное состояние в России в 2022 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Единой России», их не только отремонтируют, но и заменят в случаях, когда ремонт провести невозможно.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства отметил, что почтовые отделения особо востребованы в самых дальних районах, где альтернативы государственному оператору просто нет.

«Помимо посылок многим людям через почту доставляются пенсия, соцвыплаты и пособия. Такие услуги должны оказываться в хороших условиях. Нужно привести их в нормальное состояние, чтобы была новая мебель и оборудование, а сами отделения стали современными и удобными», — подчеркнул он.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании Владимира Путина с членами правительства сообщил, что пилотными регионами по программе модернизации отделений на селе станут отдаленные территории Приморского, Хабаровского края и Бурятии. В целом проект охватывает почти 30 миллионов жителей страны.

О необходимости поддержать «Почту России», чтобы люди беспрепятственно могли пользоваться возможностями интернета и получать необходимые услуги, говорил президент и на пресс-конференции 23 декабря.

Секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский напомнил, что в Опочецком районе удалось выполнить наказ граждан, связанный с подбором нового помещения для почтового отделения в деревне Глубокое.

«До недавнего времени оно располагалось в сохранившейся постройке усадьбы графа Гейдена, постройка находится в аварийном состоянии. Отделение почты уже переехало в здание местного СПК. Теперь жители деревни все предоставляемые услуги будут получать в комфортных условиях. И, конечно, для сотрудников организованы соответствующие условия труда», - пояснил он.

По его словам, подобные проблемы есть практически в каждом районе Псковской области. «Ранее на встрече с руководителем "Почты России" в Псковской области Дарьей Цилиной мы достигли договоренности – подбирать новые помещения под существующие почтовые отделения. На данный момент вопрос финансирования ремонта и реконструкции существующих зданий открыт. А такой подход к решению проблемы позволит гораздо быстрее создать комфортные условия и для почтальонов, и для посетителей», - добавил Александр Козловский.

Напомним, развитие «Почты России» и ее региональных сельских отделений включено в народную программу «Единой России». 13 сентября президент Владимир Путин по итогам второго этапа Съезда партии дал правительству поручение предусмотреть средства на докапитализацию АО «Почта России». 1 декабря глава государства поручил кабмину обеспечить планомерную модернизацию в 2022-2025 годах 25 160 почтовых отделений на селе, а также в отдаленных и труднодоступных местностях.