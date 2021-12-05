Эксперт предупредил о потенциальной опасности мобильного банка в телефоне

Оплата товаров с использованием мобильного приложения может быть связана с рядом угроз со стороны киберпреступников. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгения Кашкина.
В целом мобильные приложения крупнейших банков страны отвечают современным требованиям безопасности — над их разработкой и постоянным обновлением и модернизацией работают команды профессионалов, для которых оставить «брешь» в защите — вопрос профессиональной репутации и ответственности, отметил он.
Важно также регулярно менять пароли для входа в онлайн-банк: «их могут элементарно подсмотреть злоумышленники». А если этот пароль используется в других приложениях или системах, то шанс, что его узнают третьи лица, возрастает, указал Евгений Кашкин.
Хорошим решением для защиты своих сбережений, по мнению специалиста, может стать установка лимита ежедневных транзакций. Это не позволит лишиться всех средств одномоментно: появится время для блокировки счетов и обращения в правоохранительные органы.
Также специалист посоветовал не использовать общественный Wi-Fi для входа в онлайн-банки и не пренебрегать возможностями своего телефона по биометрической защите данных вход по отпечатку пальца и идентификации лица.