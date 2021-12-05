В России и мире

В МВД рассказали, сколько иностранцев стали гражданами России в 2021 году

Почти 668 тысяч иностранцев получили российское гражданство с января по ноябрь 2021 года, сообщили в пресс-службе МВД.

«За январь-ноябрь 2021 года число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации, — 667 939», — говорится в сводке основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации.

За аналогичный период в прошлом году российскими гражданами стали 563 342 иностранца, пишет РИА Новости.

Также отмечается, что за январь-ноябрь 2021 года 72 884 человека стали участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.