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Путин шуткой ответил на вопрос, как он проведет новогоднюю ночь

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что в новогоднюю ночь он будет слушать поздравление президента.

Фото: РИА Новости

«Ну, что? Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента… поздравление президента», - сказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», передает РИА Новости.

Также президент рассказал, что сам выбирает подарки своим внукам. «Я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам, и надеюсь, что им понравится», - цитирует Путина «Интерфакс».