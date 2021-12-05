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Эксперт заявил, что омикрон-штамм начинает очень быстро вытеснять «дельту»

Новый штамм коронавируса «омикрон» в странах, где он получил распространение, начинает очень быстро вытеснять «дельту». Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин в эфире телеканала «Россия-1».

«По Дании, Норвегии, Великобритании, США мы видим, что "омикрон" очень быстро начинает вытеснять "дельту"», - сказал он.

Гущин не считает верным мнение о том, что омикрон-штамм может стать «живой вакциной». «Совершенно точно, штамм "омикрон" не выглядит, скажем так, вакциной (от коронавируса - ред.), - приводит слова эксперта ТАСС.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность». По данным ВОЗ, омикрон-штамм коронавируса к настоящему времени обнаружен более чем в 100 странах.