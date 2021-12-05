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В Госдуме отреагировали на заявление о начале «возвращения» Кубани Украине

26.12.2021 18:57|ПсковКомментариев: 0

В Госдуме назвали чушью заявление Украины о начале «возвращения» Краснодарского края, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

26 декабря депутат украинской Верховной Рады Алексей Гончаренко объявил, что Украина инициировала процесс «возвращения» Кубани в состав страны. По его словам, Киев начал данный процесс маленькими, но уверенными шагами. Он отметил, что подал в Верховную Раду постановление об установлении 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани.

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов заметил, что Украина не сможет присвоить никакой российский регион. «Чушь собачья, они перепились перед Новым годом и придумывают всякую ерунду. Мне кажется, это никак не нужно воспринимать. У них ни Краснодарского края, ни Крыма, ничего не будет. К этому нужно относиться, что один пиарщик пытается продвигать информационные поводы в интересах своего народа и, вместо того, чтобы договариваться, разговаривать с Россией, занимается чушью».

Источник: Псковская Лента Новостей
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