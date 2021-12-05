В России и мире

Кадыров предложил ввести уголовную ответственность для СМИ-иноагентов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что представители СМИ-иноагентов должны нести серьезную уголовную ответственность за свою деятельность.

В воскресенье на пресс-конференции в Грозном Кадырова спросили, какую ответственность должны нести за свою деятельность представители признанных иноагентами СМИ. «Если мое мнение хотите знать, этих продажных иностранных агентов нужно сажать пожизненно за предательство, за измену родине или выгонять туда, где они получают свои гонорары», - цитирует Кадырова РИА Новости.

Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами. На СМИ-иноагенты распространены те же требования, что и на некоммерческие организации-иноагенты: они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием этого статуса.