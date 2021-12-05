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Россию ждут новые волны распространения COVID-19 - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ждет ничего хорошего от наступающего 2022 года в плане распространения пандемии коронавируса.

«Понятно, что какое-то количество очередных волн (распространения коронавируса - ред.) нас ждет впереди», - сказал Песков в интервью программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия-1».

Вместе с тем он отметил, что на данный момент есть и позитивные сдвиги. «Давайте говорить о том, что все-таки мы экономически вылезли из этой ковидной ямы. Все-таки экономика заработала», - цитирует Пескова «Интерфакс».

Пресс-секретарь напомнил слова президента РФ Владимира Путина в адрес правительства о том, что надо переходить к системной работе по обеспечению экономического рывка, то есть «уже не антикризисного, а регулярного, обычного развития экономики».

Он также подчеркнул, что «как бы ни было тяжело, реально располагаемые доходы населения стали расти, скромно, недостаточно, но этот рост есть».

«Да, есть инфляция, которая во многом нивелирует этот рост. Это большая головная боль для нашего правительства. (...) Но мы не можем вырвать себя из общемирового контекста, а инфляция - это сейчас болезнь, от которой страдает весь мир», - сказал пресс-секретарь президента РФ.