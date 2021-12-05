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На премии сотрудникам МВД в России выделят более миллиарда рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,35 млрд рублей из резервного фонда правительства на премирование сотрудников МВД. Об этом со ссылкой на текст документа сообщает «Коммерсантъ».

Так, МВД должно выплатить довольствие «в целях материального стимулирования сотрудников органов внутренних дел». Средства на премии выделяются в 2021 году.

Каждого сотрудника МВД планируются премировать минимум на 2 тысячи рублей, отмечено в распоряжении. При этом с 2018 года предельная штатная численность органов МВД составляет 894 871 человек, а с вычетом работников и гражданских служащих — 746 859. МВД должно будет доложить правительству о распределении ассигнований к 1 февраля.

Ранее президент России Владимир Путин, поздравляя сотрудников МВД с их профессиональным праздником, сказал, что государство будет «и впредь делать все необходимое», чтобы повышать престиж службы и укреплять правовые и социальные гарантии полицейских.