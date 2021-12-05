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Подготовку к президентским выборам 2024 года начали в Кремле

Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года. Предварительные обсуждения на эту тему начались еще с лета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два знакомых с ходом дискуссии источника. В частности, шла речь о том, что кампанию нужно планировать не за год, а заранее, уточнил один из собеседников.

На совещаниях, где так или иначе затрагивался вопрос президентских выборов, шла речь о возможной кампании действующего президента Владимира Путина, сообщили оба источник. «Обсуждается кампания с определенным кандидатом. Иных вариантов (на данный момент - ред.) нет», — подчеркнул один из них.

При этом во время обсуждений в Кремле ни разу не говорилось о том, что Владимир Путин уже принял решение идти на новый срок, сказали оба источника. Соответственно, на данный момент нет ясности, готовится ли кампания по умолчанию, то есть в отсутствие иных указаний, или же у руководства администрации президента есть понимание на этот счет, добавил один из источников.

Сам Владимир Путин публично говорил, что еще не принял решение, будет ли баллотироваться на новый срок в 2024 году. В последний раз он заявил об этом во время форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

«В соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду ли я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию», — сказал тогда глава государства.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию прошло летом 2020 года. Ключевой из них стала предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, позволяющая Владимиру Путину выдвигаться на новый срок.

В качестве базового сценария сейчас действительно рассматривается возможность выдвижения на новый срок Владимира Путина, подтвердил еще один источник, знакомый с обсуждением вопроса. По его словам, после выборов в Госдуму, которые прошли в сентябре, в Кремле поставили задачу проанализировать ход парламентской кампании, понять, какие были допущены ошибки и что, наоборот, удалось — с тем чтобы использовать лучшие практики в ходе президентских выборов и избежать повторения тех или иных неправильных шагов.