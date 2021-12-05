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На месте Бородинского сражения проведут поиски останков генералов армии Наполеона

Российские и французские археологи проведут поиски останков восьми французских генералов, павших в ходе Бородинского сражения, в том числе генерала Огюста Жан-Гарибель де Коленкура, который был братом помощника Наполеона. Начало экспедиции «Бородино 1812-2022 гг.» запланировано на май 2022 года и приурочено к 210-летию Бородинского сражения, сообщил президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски.

«В мае 2022 года Фонд развития русско-французских исторических инициатив организует новый уникальный проект "Бородино 1812-2022 гг." в поисках восьми французских генералов, погибших во время Отечественной войны, для участия в котором в Россию приедут потомки генералов армии Наполеона. Битва при Бородино в сентябре 1812 года унесла жизни более 40 тысяч солдат, и мы проведем раскопки массовых захоронений», - приводит его слова ТАСС.

В ходе поисковой экспедиции планируется найти останки, в том числе дивизионного генерала наполеоновской армии - Огюста Жан-Гарибеля де Коленкура. По данным фонда, он принял командование 2-м кавалерийским корпусом убитого генерала Монбрена и во главе 5-го Кирасирского полка атаковал батарею Раевского, в ходе чего был убит.

«Мы планируем также найти останки коллеги генерала Гюдена, Жана Луи Ромефа, генералов Клода Антуана Компера - участника сражений при Валутиной Горе в Смоленской области, Луи-Пьера де Монбрена, Франсуа Огюста Дамаска, Леонара Жана Обри Юар де Сент-Обе и Луи Огюста Маршана Плазона. Имена семи из них, в том числе Коленкура, высечены на Триумфальной арке в Париже», - рассказал Малиновски.

Он отметил, что на месте поисковой экспедиции также могут быть найдены останки российских генералов, в том числе генерала-майора Александра Кутайсова. «Шанс очень маленький, но это было бы большой удачей. Работы будут проводиться в течение трех недель на территории музея-заповедника "Бородинское поле" в Московской области», - сказал он.

К проведению раскопок также присоединятся эксперты из Российской академии наук и потомки генералов, сражавшихся на Бородинском поле. Они приедут в Россию в сопровождении принца Мюрата - прямого потомка наполеоновского маршала. После завершения экспедиции, на месте проведения раскопок планируется установить Монумент мира.

Битва около села Бородино между русской армией под командованием полководца Михаила Кутузова и французской армией под командованием императора Наполеона Бонапарта состоялась 7 сентября (26 августа - по старому стилю) 1812 года в ходе Отечественной войны. В Бородинском сражении с обеих сторон участвовало около 250 тыс. человек и 1 200 артиллерийских орудий, силы были приблизительно равны. Бой продолжался около 12 часов: французы потеснили армию Кутузова в центре и на левом фланге, в том числе после ожесточенного сопротивления взяли высокий курган, на котором располагался пехотный корпус генерал-лейтенанта Николая Раевского.

Бородинское сражение закончилось ничьей, но стало поворотным пунктом в кампании 1812 года. Кутузов позволил Наполеону без боя взять Москву 14 сентября, однако сохранил при этом боеспособную армию и захватил стратегическую инициативу.