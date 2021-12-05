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Путин и Лукашенко сыграли в хоккей после переговоров

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили товарищеский хоккейный матч в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне. Главы двух государств играли за одну команду, белых, и одолели красных с результатом 18:7, сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости

Счет на третьей минуте первого периода открыл российский лидер, вторую шайбу в ворота соперника забил его белорусский коллега. По итогу матча первый забил семь шайб, второй — две. Путин традиционно играл под номером 11, Лукашенко — под номером один.

В составе команд выступали звезды советского и российского хоккея, среди них — депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов. На лед также вышел сын президента Белоруссии Николай Лукашенко. Он поразил ворота соперника четырежды.