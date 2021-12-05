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В Госдуме предложили продлить каникулы для школьников из-за коронавируса

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отправила запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой продлить каникулы для школьников до 16 января из-за ситуации с пандемией COVID-19.

«С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса, прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю - до 16 января 2022 года включительно», - приводит текст документа РИА Новости.

Кроме того, для выполнения норм учебного плана парламентарий предлагает рассмотреть возможность компенсации пропущенных занятий в дальнейшие периоды на усмотрение Минпросвещения.

В комментарии Лантратова отметила, что инициатива была вызвана, в частности, обращениями родителей, в которых они просили рассмотреть вопрос о продлении школьных каникул, чтобы минимизировать социальные контакты школьников.

«Такая мера мне кажется правильной в случае, если ситуацию с распространением инфекции не получится оперативно взять под контроль. Но это возможно, если только министерство сочтет, что образовательная система сможет адаптироваться к предложенной замене одной учебной недели на другую без вреда для наших детей», - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что с 27 декабря по 9 января все школы и учреждения среднего профессионального образования Псковской области уйдут на зимние каникулы.