В России и мире

Российских оппозиционеров предложили лишать гражданства за ненависть к стране

В России следует узаконить возможность лишать гражданства тех людей, кто получил его по праву рождения, например, оппозиционеров. Об этом заявил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?», — приводит слова депутата РБК.

Хинштейн также назвал правильными и нужными предложения президента Владимира Путина по расширению причин для лишения гражданства для натурализованных граждан. Президент в конце декабря предложил позволить лишать его за тяжкие преступления против государства, а также преступления из сферы оборота психотропных веществ и наркотиков.

В статье 22 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» говорится, что основаниями для лишения гражданства являются:

получение его путем предоставления заведомо ложных данных;

отказ приносить присягу;

совершение террористической деятельности и склонение к таковой;

оправдание или пропаганда терроризма;

организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем;

организация экстремистского сообщества и финансирование экстремистской деятельности;

диверсия и шпионаж.

Вместе с тем, статья 6 российской Конституции указывает, что гражданин страны «не может быть лишен своего гражданства или права изменить его».

В конце декабря МВД сообщило, что с января по ноябрь этого года российское гражданство получили более 667,9 тысячи иностранцев, тогда как в прошлом году этот показатель был ниже на 18%, российский паспорт получили более 563,3 тысячи человек. В начале мая министерство также отчиталось, что с 2020 года гражданства России власти лишили 280 человек.